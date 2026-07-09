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    El cuerpo de Juan David Molina se encuentra en Medicina Legal

    Las autoridades solicitan a los familiares acercarse a las instalaciones

    Publicado por: Juan Manuel

    1 MORGUE JUAN DAVID MOLINA TABARES
    El cuerpo de Juan David Molina se encuentra en Medicina Legal

    Resumen: En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente, sede Medellín, se encuentra el cuerpo de Juan David Molina Tabares, de 38 años de edad, nacido el 26 de diciembre de 1987 en Medellín.

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    En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente, sede Medellín, se encuentra el cuerpo de Juan David Molina Tabares, de 38 años de edad, nacido el 26 de diciembre de 1987 en Medellín.

    El cuerpo ingresó a la sede de Medellín el día 8 de julio de 2026. Las autoridades solicitan a los familiares acercarse a las instalaciones para realizar los trámites correspondientes.

    Los familiares pueden dirigirse a la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe, en Medellín, o comunicarse al teléfono 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200 para recibir información.


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