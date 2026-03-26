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    El cuerpo de Juan Alberto Montoya se encuentra en Medicina Legal

    Se hace un llamado a los familiares para que se acerquen a las instalaciones

    Publicado por: Juan Manuel

    El cuerpo de Juan Alberto Montoya se encuentra en Medicina Legal

    Resumen: El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente en Medellín informa que en sus instalaciones se encuentra el cuerpo de Juan Alberto Montoya Palacio, de 39 años de edad. El fallecido nació el 20 de marzo de 1986 en el municipio de Itagüí, Antioquia.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente en Medellín informa que en sus instalaciones se encuentra el cuerpo de Juan Alberto Montoya Palacio, de 39 años de edad. El fallecido nació el 20 de marzo de 1986 en el municipio de Itagüí, Antioquia.

    El ingreso del cuerpo a la sede de Medellín se realizó el 25 de marzo de 2026. La entidad mantiene bajo custodia el caso mientras se adelantan los procedimientos correspondientes.

    Se hace un llamado a los familiares para que se acerquen a las instalaciones ubicadas en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe en Medellín, o se comuniquen a través del teléfono 604 501 24 20 en las extensiones 36202, 36204 o 36200 para recibir información y realizar los trámites necesarios.


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