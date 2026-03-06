El cuerpo de José Fernando Ríos se encuentra en Medicina Legal

Resumen: El cuerpo de José Fernando Ríos López, de 34 años, nacido el 21 de junio de 1991 en Venezuela, se encuentra actualmente en las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente en Medellín . El ingreso del cuerpo a la sede ocurrió el 28 de febrero de 2026.

El cuerpo de José Fernando Ríos López, de 34 años, nacido el 21 de junio de 1991 en Venezuela, se encuentra actualmente en las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente en Medellín. El ingreso del cuerpo a la sede ocurrió el 28 de febrero de 2026.

Hasta el momento, ningún familiar o persona conocida se ha presentado para solicitar información o reclamar el caso. Por esta razón, las autoridades forenses realizan un llamado público para tratar de localizar a sus familiares o allegados.

Las personas que tengan información o que sean familiares pueden acercarse a la sede ubicada en carrera 65 # 80-325, barrio Caribe en Medellín, o comunicarse al teléfono 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200, para recibir orientación y adelantar los trámites correspondientes