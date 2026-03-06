Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 2 - 8 2 - 8
Pico y Placa Medellín Viernes: 2 - 8 2 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    El cuerpo de José Fernando Ríos se encuentra en Medicina Legal

    Hasta el momento, ningún familiar o persona conocida se ha presentado para solicitar información

    Publicado por: Juan Manuel

    El cuerpo de José Fernando Ríos se encuentra en Medicina Legal

    Resumen: El cuerpo de José Fernando Ríos López, de 34 años, nacido el 21 de junio de 1991 en Venezuela, se encuentra actualmente en las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente en Medellín. El ingreso del cuerpo a la sede ocurrió el 28 de febrero de 2026.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El cuerpo de José Fernando Ríos López, de 34 años, nacido el 21 de junio de 1991 en Venezuela, se encuentra actualmente en las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente en Medellín. El ingreso del cuerpo a la sede ocurrió el 28 de febrero de 2026.

    Hasta el momento, ningún familiar o persona conocida se ha presentado para solicitar información o reclamar el caso. Por esta razón, las autoridades forenses realizan un llamado público para tratar de localizar a sus familiares o allegados.

    Las personas que tengan información o que sean familiares pueden acercarse a la sede ubicada en carrera 65 # 80-325, barrio Caribe en Medellín, o comunicarse al teléfono 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200, para recibir orientación y adelantar los trámites correspondientes


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.