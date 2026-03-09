El cuerpo de José del Carmen Rueda se encuentra en Medicina Legal

Resumen: El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente, ubicado en Medellín , informa que en sus instalaciones se encuentra el cuerpo de José del Carmen Rueda Santiago, de 60 años de edad. El ciudadano nació el 26 de marzo de 1965 en Curumaní, departamento del Cesar.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente, ubicado en Medellín, informa que en sus instalaciones se encuentra el cuerpo de José del Carmen Rueda Santiago, de 60 años de edad. El ciudadano nació el 26 de marzo de 1965 en Curumaní, departamento del Cesar.

De acuerdo con el reporte, el cuerpo ingresó a la sede de Medicina Legal en Medellín el día 06 de marzo de 2026. Actualmente permanece en esta entidad a la espera de que familiares o personas cercanas realicen el proceso correspondiente de identificación y reclamación.

Se solicita a los familiares acercarse a las instalaciones ubicadas en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe, en Medellín, o comunicarse al teléfono 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200, para recibir información y adelantar los trámites necesarios.