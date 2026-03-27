Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 2 - 8 2 - 8
Pico y Placa Medellín Viernes: 2 - 8 2 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    El cuerpo de José Albeiro se encuentra en Medicina Legal de Medellín

    Se hace un llamado para ubicar a sus familiares, quienes deben acercarse a la sede

    Publicado por: Juan Manuel

    El cuerpo de José Albeiro se encuentra en Medicina Legal de Medellín

    Resumen: El cuerpo de José Albeiro Agudelo, de 64 años, nacido el 12 de febrero de 1962 en Aguadas, Caldas, se encuentra bajo custodia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente en Medellín.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El cuerpo de José Albeiro Agudelo, de 64 años, nacido el 12 de febrero de 1962 en Aguadas, Caldas, se encuentra bajo custodia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente en Medellín.

    El ingreso del cuerpo se realizó el 13 de marzo de 2026 en la sede de Medicina Legal en Bogotá, donde actualmente permanece en la morgue de la institución.

    Se hace un llamado para ubicar a sus familiares, quienes deben acercarse a la sede ubicada en la calle 7 A #12 A-51, piso 1 en Bogotá, o comunicarse a los teléfonos 601 918 7020, extensiones 23606 y 23608, para recibir información y adelantar los procedimientos correspondientes.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.