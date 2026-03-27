Resumen: El cuerpo de José Albeiro Agudelo, de 64 años, nacido el 12 de febrero de 1962 en Aguadas, Caldas, se encuentra bajo custodia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente en Medellín .

El cuerpo de José Albeiro se encuentra en Medicina Legal de Medellín

El cuerpo de José Albeiro Agudelo, de 64 años, nacido el 12 de febrero de 1962 en Aguadas, Caldas, se encuentra bajo custodia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente en Medellín.

El ingreso del cuerpo se realizó el 13 de marzo de 2026 en la sede de Medicina Legal en Bogotá, donde actualmente permanece en la morgue de la institución.

Se hace un llamado para ubicar a sus familiares, quienes deben acercarse a la sede ubicada en la calle 7 A #12 A-51, piso 1 en Bogotá, o comunicarse a los teléfonos 601 918 7020, extensiones 23606 y 23608, para recibir información y adelantar los procedimientos correspondientes.