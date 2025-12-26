El cuerpo de Jorge Iván Correa se encuentra en Medicina Legal de Medellín

Menú Últimas noticias
    Se solicita a los familiares presentarse en las instalaciones

    Publicado por: Juan Manuel

    En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente en Medellín, se encuentra el cuerpo de Jorge Iván Correa Zapata, de 60 años de edad, nacido el 13 de julio de 1965 en el municipio de El Carmen, departamento del Chocó.

    El cuerpo ingresó a la sede de Medellín el 23 de diciembre de 2025 y, hasta la fecha, ningún familiar o conocido se ha acercado a solicitar información o a realizar el reconocimiento correspondiente.

    Por tal motivo, se solicita a los familiares presentarse en las instalaciones ubicadas en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe, Medellín, o comunicarse al teléfono (604) 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200, para recibir información sobre el caso.


