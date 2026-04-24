Resumen: El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente en Medellín informa que en sus instalaciones se encuentra el cuerpo de Jonathan Gómez Cardona, de 38 años de edad, nacido el 7 de noviembre de 1987 en Medellín.

El cuerpo de Jonathan Gómez se encuentra en Medicina Legal de Medellín

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente en Medellín informa que en sus instalaciones se encuentra el cuerpo de Jonathan Gómez Cardona, de 38 años de edad, nacido el 7 de noviembre de 1987 en Medellín.

El ingreso del cuerpo se registró el 21 de abril de 2026 en la sede ubicada en la ciudad de Medellín, donde permanece bajo custodia de la entidad.

Se solicita a los familiares que se acerquen a las instalaciones en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe, o que se comuniquen al teléfono 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200, para recibir información y adelantar los trámites correspondientes.