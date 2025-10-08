En el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Seccional Córdoba – Unidad Básica de Montería, se realizó una necropsia médico-legal al cuerpo de una persona identificada como John Fredys Villa Mayo.

El fallecido tenía 22 años, nació el 13 de octubre de 2002 en Turbo, Antioquia, y tenía su cédula de ciudadanía expedida en Medellín.

Las autoridades hacen un llamado a los familiares de John Fredys Villa Mayo para que se acerquen a las instalaciones ubicadas en la Carrera 7 No. 10-01, esquina Barrio Buenavista en Montería, Córdoba, o se comuniquen al teléfono 6045012420, extensiones 33107, 33000 o 33002.