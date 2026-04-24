El cuerpo de John Alexander Berrio se encuentra en Medicina Legal

Resumen: En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente en Medellín se encuentra el cuerpo de John Alexander Berrio Urrego, de 52 años de edad. La persona nació el 25 de diciembre de 1973 en Copacabana.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente informa que en sus instalaciones en Medellín se encuentra el cuerpo de John Alexander Berrio Urrego, de 52 años de edad. El fallecido nació el 25 de diciembre de 1973 en Copacabana, Antioquia.

El cuerpo ingresó a la sede de Medellín el día 11 de abril de 2026, donde permanece bajo custodia de la entidad a la espera de ser reclamado por sus familiares o personas cercanas.

Se hace un llamado a los familiares para que se acerquen a las instalaciones ubicadas en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe en Medellín, o que se comuniquen al teléfono 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200, con el fin de adelantar los trámites correspondientes.