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El cuerpo de Johana Marcela Caro se encuentra en Medicina Legal

Se hace un llamado a sus familiares para que se acerquen a la institución

Publicado por: Juan Manuel

El cuerpo de Johana Marcela Caro se encuentra en Medicina Legal
El cuerpo de Johana Marcela Caro se encuentra en Medicina Legal

Resumen: En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente, sede Medellín, se encuentra el cuerpo de Johana Marcela Caro Franco, de 32 años de edad, nacida el 10 de marzo de 1994 en Medellín, Antioquia.

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En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente, sede Medellín, se encuentra el cuerpo de Johana Marcela Caro Franco, de 32 años de edad, nacida el 10 de marzo de 1994 en Medellín, Antioquia.

El cuerpo ingresó a las instalaciones de Medicina Legal en Medellín el 14 de octubre de 2026. Por este motivo, se hace un llamado a sus familiares para que se acerquen a la institución con el fin de recibir información y adelantar los procedimientos correspondientes.

Los familiares pueden dirigirse a la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe, en Medellín, o comunicarse al teléfono 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200, para obtener información sobre el caso y realizar los trámites necesarios.

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