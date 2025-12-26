El cuerpo de Jhoan Stiven Higuita se encuentra en Medicina Legal de Medellín

Resumen: El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente en Medellín , informa que en sus instalaciones se encuentra el cuerpo de Jhoan Stiven Higuita Higuita, de 40 años de edad, nacido el 20 de septiembre de 1985 en Buriticá, Antioquia.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente en Medellín, informa que en sus instalaciones se encuentra el cuerpo de Jhoan Stiven Higuita Higuita, de 40 años de edad, nacido el 20 de septiembre de 1985 en Buriticá, Antioquia.

El cuerpo ingresó a la sede de Medellín el 24 de diciembre de 2025. Hasta el momento, no se ha presentado ningún familiar o conocido para solicitar información o realizar trámites relacionados con el caso.

La entidad solicita a los familiares que se acerquen a las instalaciones ubicadas en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe en Medellín, o que se comuniquen al teléfono 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200, para recibir orientación correspondiente.