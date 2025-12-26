Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 3 - 4 3 - 4
Pico y Placa Medellín Viernes: 3 - 4 3 - 4
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    El cuerpo de Jhoan Stiven Higuita se encuentra en Medicina Legal de Medellín

    Hasta el momento, no se ha presentado ningún familiar o conocido para solicitar información

    Publicado por: Juan Manuel

    El cuerpo de Jhoan Stiven Higuita se encuentra en Medicina Legal de Medellín

    Resumen: El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente en Medellín, informa que en sus instalaciones se encuentra el cuerpo de Jhoan Stiven Higuita Higuita, de 40 años de edad, nacido el 20 de septiembre de 1985 en Buriticá, Antioquia.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente en Medellín, informa que en sus instalaciones se encuentra el cuerpo de Jhoan Stiven Higuita Higuita, de 40 años de edad, nacido el 20 de septiembre de 1985 en Buriticá, Antioquia.

    El cuerpo ingresó a la sede de Medellín el 24 de diciembre de 2025. Hasta el momento, no se ha presentado ningún familiar o conocido para solicitar información o realizar trámites relacionados con el caso.

    La entidad solicita a los familiares que se acerquen a las instalaciones ubicadas en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe en Medellín, o que se comuniquen al teléfono 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200, para recibir orientación correspondiente.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    El alcalde de Medellín anuncia importantes beneficios tributarios para los ciudadanos

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.