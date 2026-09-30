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Resumen: El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente, en Medellín , tiene en sus instalaciones el cuerpo de Romel de Jesús Rengifo Ordóñez, de 68 años, nacido en Medellín el 1 de abril de 1958.

El cuerpo de Jesús Rengifo se encuentra en Medicina Legal

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente, en Medellín, tiene en sus instalaciones el cuerpo de Romel de Jesús Rengifo Ordóñez, de 68 años, nacido en Medellín el 1 de abril de 1958.

El cuerpo ingresó el 8 de septiembre de 2026 a la sede de Medicina Legal en Bogotá. Las autoridades solicitan ubicar a sus familiares para adelantar los procedimientos correspondientes.

Los familiares pueden acercarse a la morgue del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, ubicada en la calle 7 A # 12 A-51, piso 1, Bogotá, o comunicarse al 601 918 70 20, extensiones 23606 y 23608.