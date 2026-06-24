El cuerpo de Jenifer Hernández se encuentra en Medicina Legal

Resumen: El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente de Medellín , informa que en sus instalaciones se encuentra el cuerpo de JENIFER HERNÁNDEZ ZAPATA, de 37 años de edad. Según el reporte, nació el 27 de agosto de 1988 en Bello, Antioquia .

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente de Medellín, informa que en sus instalaciones se encuentra el cuerpo de JENIFER HERNÁNDEZ ZAPATA, de 37 años de edad. Según el reporte, nació el 27 de agosto de 1988 en Bello, Antioquia.

De acuerdo con la información suministrada, el cuerpo ingresó a la sede de Medellín el 19 de junio de 2026. La entidad realiza un llamado para localizar a sus familiares y facilitar los trámites correspondientes.

Los familiares o personas que puedan aportar información pueden acercarse a las instalaciones ubicadas en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe, en Medellín. También pueden comunicarse al teléfono 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200, para recibir orientación y obtener más información sobre el caso.