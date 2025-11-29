Menú Últimas noticias
    El cuerpo de Janrison Emilio está en Medicina legal: nadie ha preguntado por él

    Janrison Emiio es oriundo del municipio de San Carlos, oriente de Antioquia

    El cuerpo de Janrison Emilio está en Medicina legal: nadie ha preguntado por él

    JANRISON EMILIO GIRALDO VELÀSQUEZ de 39 años de edad, fecha de nacimiento 16 de noviembre de 1986 en San Carlos Antioquia.

    En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente – Medellín, se
    encuentra el cuerpo de JANRISON EMILIO GIRALDO VELÀSQUEZ de 39 años de edad, fecha de nacimiento 16 de noviembre de 1986 en San Carlos Antioquia.

    Ingresó el 28 de noviembre de 2025 a la sede de Medellín, sin que hasta la fecha ningún familiar o conocido se haya acercado a preguntar por el caso.

    Se solicita a familiares acercarse a las instalaciones en la carrera 65 # 80-325 barrio Caribe en Medellín o comunicarse al teléfono 604 501 24 20 extensiones: 36202, 36204 o 36200.

