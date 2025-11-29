El cuerpo de Janrison Emilio está en Medicina legal: nadie ha preguntado por él

Resumen: En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente - Medellín, se encuentra el cuerpo de JANRISON EMILIO GIRALDO VELÀSQUEZ de 39 años de edad, fecha de nacimiento 16 de noviembre de 1986 en San Carlos Antioquia.