    El cuerpo de Jairo de Jesús Henao se encuentra en Medicina Legal

    Se hace un llamado a los familiares para que se acerquen a las instalaciones

    Publicado por: Juan Manuel

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, sede Regional Noroccidente en Medellín, se encuentra el cuerpo de Jairo de Jesús Henao Palacio, de 74 años, nacido el 4 de mayo de 1951 en Manizales, Caldas.

    El ingreso del cuerpo se registró el 13 de enero de 2026 en la sede de Medellín, y hasta el momento ningún familiar o conocido se ha acercado para consultar sobre el caso.

    Se hace un llamado a los familiares para que se acerquen a las instalaciones ubicadas en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe en Medellín, o se comuniquen al teléfono 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200, con el fin de identificar y reclamar el cuerpo.


