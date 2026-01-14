El cuerpo de Jairo de Jesús Henao se encuentra en Medicina Legal

Resumen: En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, sede Regional Noroccidente en Medellín , se encuentra el cuerpo de Jairo de Jesús Henao Palacio, de 74 años, nacido el 4 de mayo de 1951 en Manizales, Caldas.

En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, sede Regional Noroccidente en Medellín, se encuentra el cuerpo de Jairo de Jesús Henao Palacio, de 74 años, nacido el 4 de mayo de 1951 en Manizales, Caldas.

El ingreso del cuerpo se registró el 13 de enero de 2026 en la sede de Medellín, y hasta el momento ningún familiar o conocido se ha acercado para consultar sobre el caso.

Se hace un llamado a los familiares para que se acerquen a las instalaciones ubicadas en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe en Medellín, o se comuniquen al teléfono 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200, con el fin de identificar y reclamar el cuerpo.