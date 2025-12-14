Menú Últimas noticias
    El cuerpo de Ismael Flórez Palacio está en Medicina Legal: es oriundo de Medellín

    Ingresó el 14 de diciembre de 2025 a la sede de Medellín,

    Publicado por: SoloDuque

    Resumen: Ingresó el 14 de diciembre de 2025 a la sede de Medellín, sin que hasta la fecha ningún familiar o conocido se haya acercado a preguntar por el caso.

    En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente – Medellín, se
    encuentra el cuerpo de Ismael Flórez Palacio de 27 años de edad, fecha de nacimiento 05 de enero de 1988 en Medellín.

    Ingresó el 14 de diciembre de 2025 a la sede de Medellín, sin que hasta la fecha ningún familiar o conocido se haya acercado a preguntar por el caso.

    Se solicita a familiares acercarse a las instalaciones en la carrera 65 # 80-325 barrio Caribe en Medellín o comunicarse al teléfono 604 501 24 20 extensiones: 36202, 36204 o 36200.

