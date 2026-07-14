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    El cuerpo de Hader Nondier Arboleda se encuentra en Medicina Legal de Medellín

    Se invita a los familiares de Hader Nondier Arboleda Vélez a acercarse a las instalaciones

    Publicado por: Juan Manuel

    2 MORGUE HADER NONDIER ARBOLEDA VELEZ
    El cuerpo de Hader Nondier Arboleda se encuentra en Medicina Legal de Medellín

    Resumen: En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente - Medellín, se encuentra el cuerpo de Hader Nondier Arboleda Vélez, de 38 años de edad, nacido el 16 de marzo de 1988 en Medellín.

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    En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente – Medellín, se encuentra el cuerpo de Hader Nondier Arboleda Vélez, de 38 años de edad, nacido el 16 de marzo de 1988 en Medellín.

    El cuerpo ingresó a la sede de Medicina Legal de Medellín el día 11 de julio de 2026, por lo que la institución adelanta los procedimientos correspondientes y solicita el contacto con sus familiares.

    Se invita a los familiares de Hader Nondier Arboleda Vélez a acercarse a las instalaciones ubicadas en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe, en Medellín, o comunicarse a los teléfonos 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200.


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