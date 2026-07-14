Resumen: En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente - Medellín, se encuentra el cuerpo de Hader Nondier Arboleda Vélez, de 38 años de edad, nacido el 16 de marzo de 1988 en Medellín.

El cuerpo de Hader Nondier Arboleda se encuentra en Medicina Legal de Medellín

En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente – Medellín, se encuentra el cuerpo de Hader Nondier Arboleda Vélez, de 38 años de edad, nacido el 16 de marzo de 1988 en Medellín.

El cuerpo ingresó a la sede de Medicina Legal de Medellín el día 11 de julio de 2026, por lo que la institución adelanta los procedimientos correspondientes y solicita el contacto con sus familiares.

Se invita a los familiares de Hader Nondier Arboleda Vélez a acercarse a las instalaciones ubicadas en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe, en Medellín, o comunicarse a los teléfonos 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200.