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    El cuerpo de Guillermo de Jesús se encuentra en Medicina Legal

    Se solicita a los familiares o personas cercanas que se acerquen a las instalaciones

    Publicado por: Juan Manuel

    El cuerpo de Guillermo de Jesús se encuentra en Medicina Legal

    Resumen: El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente – Medellín informó que en sus instalaciones se encuentra el cuerpo de Guillermo de Jesús Otálvaro, un hombre de 66 años nacido el 12 de febrero de 1960 en Abejorral, Antioquia.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente – Medellín informó que en sus instalaciones se encuentra el cuerpo de Guillermo de Jesús Otálvaro, un hombre de 66 años nacido el 12 de febrero de 1960 en Abejorral, Antioquia.

    El ingreso del cuerpo a la sede de Medellín se registró el 27 de abril de 2026. La entidad hace el reporte correspondiente para efectos de identificación y localización de sus familiares.

    Se solicita a los familiares o personas cercanas que se acerquen a las instalaciones ubicadas en la carrera 65 #80-325, barrio Caribe en Medellín, o que se comuniquen al teléfono 604 501 24 20 en las extensiones 36202, 36204 o 36200 para recibir información adicional.


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