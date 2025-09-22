4 MORGUE GABRIEL ALBEIRO DURAN BERRIO
El cuerpo de Gabriel Albeiro Durán se encuentra en Medicina Legal en Medellín

Resumen: En el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, sede Regional Noroccidente en Medellín, permanece el cuerpo de Gabriel Albeiro Durán Berrío, un hombre de 56 años, nacido el 1 de agosto de 1969 en Puerto Berrío, Antioquia.

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

En el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, sede Regional Noroccidente en Medellín, permanece el cuerpo de Gabriel Albeiro Durán Berrío, un hombre de 56 años, nacido el 1 de agosto de 1969 en Puerto Berrío, Antioquia.

El cuerpo ingresó a la sede el 7 de septiembre de 2025 y, hasta la fecha, ningún familiar ni conocido ha reclamado o consultado por el caso, lo que ha motivado un llamado público por parte de la entidad.

Se solicita a los familiares de Gabriel Albeiro Durán Berrío que se acerquen a la sede ubicada en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe, Medellín, o se comuniquen a los teléfonos 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200, para obtener información o adelantar los trámites correspondientes.

Compartir:
  • Comentarios

    • Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio

    Medellín presenta un nuevo dispositivo de seguridad militar en la ciudad