Resumen: El cuerpo de Fernando Alberto Orrego Mejía, de 44 años y nacido el 15 de abril de 1981 en Sopetrán, Antioquia , se encuentra en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente en Medellín.

El cuerpo de Fernando Alberto Orrego se encuentra en Medicina Legal de Medellín

El ingreso del cuerpo se registró el 30 de septiembre de 2025, y hasta el momento ningún familiar o conocido se ha presentado para reclamarlo o solicitar información sobre su situación.

Las autoridades hacen un llamado a los familiares para que se acerquen a las instalaciones ubicadas en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe, Medellín, o se comuniquen a los teléfonos 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200.