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    El cuerpo de Edwin Darío Ríos se encuentra en Medicina Legal

    Se solicita a los familiares que se acerquen a las instalaciones

    Publicado por: Juan Manuel

    El cuerpo de Edwin Darío Ríos se encuentra en Medicina Legal

    Resumen: En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente en Medellín, se encuentra el cuerpo de Edwin Darío Ríos Echeverry, de 38 años de edad. El fallecimiento corresponde a una persona nacida el 16 de abril de 1987 en la ciudad de Medellín.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente en Medellín, se encuentra el cuerpo de Edwin Darío Ríos Echeverry, de 38 años de edad. El fallecimiento corresponde a una persona nacida el 16 de abril de 1987 en la ciudad de Medellín.

    El ingreso del cuerpo a la sede de Medicina Legal en Medellín se realizó el 15 de abril de 2026. Actualmente permanece bajo custodia de la entidad, en espera de que sus familiares o personas cercanas realicen los trámites correspondientes.

    Se solicita a los familiares que se acerquen a las instalaciones ubicadas en la carrera 65 #80-325, barrio Caribe en Medellín, o que se comuniquen al teléfono 604 501 24 20 en las extensiones 36202, 36204 o 36200 para recibir información y adelantar el proceso correspondiente.


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