El cuerpo de Edwin Darío Ríos se encuentra en Medicina Legal

Resumen: En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente en Medellín , se encuentra el cuerpo de Edwin Darío Ríos Echeverry, de 38 años de edad. El fallecimiento corresponde a una persona nacida el 16 de abril de 1987 en la ciudad de Medellín.

En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente en Medellín, se encuentra el cuerpo de Edwin Darío Ríos Echeverry, de 38 años de edad. El fallecimiento corresponde a una persona nacida el 16 de abril de 1987 en la ciudad de Medellín.

El ingreso del cuerpo a la sede de Medicina Legal en Medellín se realizó el 15 de abril de 2026. Actualmente permanece bajo custodia de la entidad, en espera de que sus familiares o personas cercanas realicen los trámites correspondientes.

Se solicita a los familiares que se acerquen a las instalaciones ubicadas en la carrera 65 #80-325, barrio Caribe en Medellín, o que se comuniquen al teléfono 604 501 24 20 en las extensiones 36202, 36204 o 36200 para recibir información y adelantar el proceso correspondiente.