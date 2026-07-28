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    El cuerpo de Edwin Alexis Agudelo se encuentra en Medicina Legal

    La entidad hace un llamado a los familiares del fallecido para que se acerquen a sus instalaciones

    Publicado por: Juan Manuel

    1 MORGUE EDWIN ALEXIS AGUDELO MEJIA
    El cuerpo de Edwin Alexis Agudelo se encuentra en Medicina Legal

    Resumen: El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente de Medellín, informó que en sus instalaciones se encuentra el cuerpo de Edwin Alexis Agudelo Mejía, de 40 años, nacido el 3 de marzo de 1986 en Carepa, Antioquia. El ingreso a la sede de Medellín se registró el 20 de julio de 2026.

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    El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente de Medellín, informó que en sus instalaciones se encuentra el cuerpo de Edwin Alexis Agudelo Mejía, de 40 años, nacido el 3 de marzo de 1986 en Carepa, Antioquia. El ingreso a la sede de Medellín se registró el 20 de julio de 2026.

    La entidad hace un llamado a los familiares o personas que puedan tener información sobre el fallecido para que se acerquen a sus instalaciones y adelanten los trámites correspondientes de identificación y reclamación.

    Los interesados pueden dirigirse a la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe, en Medellín, o comunicarse al teléfono (604) 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200, donde recibirán la orientación necesaria.


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