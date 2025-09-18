El cuerpo de Edison Miguel Valencia se encuentra en Medicina Legal

Resumen: El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente, con sede en Medellín , tiene en sus instalaciones el cuerpo de Edison Miguel Valencia Meneses, un hombre de 43 años nacido el 29 de agosto de 1982 en Medellín.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente, con sede en Medellín, tiene en sus instalaciones el cuerpo de Edison Miguel Valencia Meneses, un hombre de 43 años nacido el 29 de agosto de 1982 en Medellín.

El cuerpo fue ingresado a la sede el pasado 10 de septiembre de 2025, y hasta el momento ningún familiar o persona cercana se ha presentado para reclamar o solicitar información sobre el caso.

Las autoridades hacen un llamado a los familiares de Edison Miguel Valencia Meneses para que se acerquen a la sede ubicada en la carrera 65 #80-325, barrio Caribe, en Medellín, o se comuniquen al número 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200.