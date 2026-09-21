El cuerpo de Edinson Johan Valencia se encuentra en Medicina Legal

Resumen: En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente – Medellín, se encuentra el cuerpo de Edinson Johan Valencia López, de 38 años de edad, nacido el 9 de enero de 1988 en Andes, Antioquia.
En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente – Medellín, se encuentra el cuerpo de Edinson Johan Valencia López, de 38 años de edad, nacido el 9 de enero de 1988 en Andes, Antioquia.
El cuerpo ingresó a la sede de Medellín el 11 de septiembre de 2026 y permanece en las instalaciones de Medicina Legal a la espera de la identificación y el acercamiento de sus familiares.
Se solicita a sus familiares presentarse en la sede ubicada en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe, Medellín, o comunicarse a los teléfonos 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200, para recibir información y realizar los trámites correspondientes.
Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes
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