El cuerpo de Dora Patricia Zapata se encuentra en Medellín

Resumen: El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente, ubicado en Medellín, tiene en sus instalaciones el cuerpo de Dora Patricia Zapata Rua, una mujer de 38 años nacida el 21 de octubre de 1983 en Amalfi, Antioquia.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente, ubicado en Medellín, tiene en sus instalaciones el cuerpo de Dora Patricia Zapata Rua, una mujer de 38 años nacida el 21 de octubre de 1983 en Amalfi, Antioquia.

El cuerpo fue ingresado a la sede de Medellín el 5 de septiembre de 2025, y hasta el momento ningún familiar o persona cercana ha hecho contacto con la institución para conocer detalles del caso o reclamar el cuerpo.

Se hace un llamado urgente a los familiares o conocidos de Dora Patricia Zapata Rua para que se acerquen a la sede ubicada en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe en Medellín, o se comuniquen a los números telefónicos 604 501 24 20 extensiones 36202, 36204 o 36200.

