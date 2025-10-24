El cuerpo de Diego Luis Vásquez se encuentra en Medicina Legal

Resumen: En el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente, ubicado en Medellín , se encuentra el cuerpo de Diego Luis Vásquez Bedoya, un hombre de 69 años, nacido el 20 de marzo de 1956 en la misma ciudad. El cadáver fue ingresado el 24 de octubre de 2025, pero hasta la fecha no se ha presentado ningún familiar ni conocido para reclamarlo ni indagar sobre el caso.

En el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente, ubicado en Medellín, se encuentra el cuerpo de Diego Luis Vásquez Bedoya, un hombre de 69 años, nacido el 20 de marzo de 1956 en la misma ciudad. El cadáver fue ingresado el 24 de octubre de 2025, pero hasta la fecha no se ha presentado ningún familiar ni conocido para reclamarlo ni indagar sobre el caso.

El Instituto hace un llamado a los familiares de Diego Luis Vásquez Bedoya para que se acerquen a las instalaciones de la entidad, ubicadas en la carrera 65 # 80-325, en el barrio Caribe de Medellín. Además, se ofrece la posibilidad de contactarse por teléfono para obtener más información sobre el caso.

Se invita a los familiares a comunicarse a través del número telefónico 604 501 24 20, con las extensiones 36202, 36204 o 36200, para realizar cualquier consulta o proceder con el reconocimiento del cuerpo.