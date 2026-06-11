El cuerpo de Dennis Yurany Jiménez se encuentra en Medicina Legal

Resumen: El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente de Medellín , informó que en sus instalaciones se encuentra el cuerpo de Dennis Yurany Jiménez Ochoa, de 34 años de edad. Según el reporte, nació el 4 de noviembre de 1991 en Medellín.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente de Medellín, informó que en sus instalaciones se encuentra el cuerpo de Dennis Yurany Jiménez Ochoa, de 34 años de edad. Según el reporte, nació el 4 de noviembre de 1991 en Medellín.

La entidad indicó que el cuerpo ingresó a la sede de Medellín el 6 de junio de 2026. La información fue divulgada con el propósito de localizar a sus familiares o personas cercanas.

Medicina Legal solicita a los familiares que se acerquen a sus instalaciones ubicadas en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe, en Medellín. También pueden comunicarse a la línea telefónica 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200, para recibir orientación y obtener más información sobre el caso.