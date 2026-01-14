El cuerpo de Cristian Felipe García se encuentra en Medicina Legal de Medellín

Resumen: En el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente en Medellín , se encuentra el cuerpo de Cristian Felipe García Díaz, de 37 años de edad. Nació el 25 de agosto de 1988 en Pereira y fue ingresado a la sede de Medellín el 13 de enero de 2026.

En el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente en Medellín, se encuentra el cuerpo de Cristian Felipe García Díaz, de 37 años de edad. Nació el 25 de agosto de 1988 en Pereira y fue ingresado a la sede de Medellín el 13 de enero de 2026.

Hasta la fecha, ninguna persona cercana, familiar o conocida, se ha presentado a solicitar información o a preguntar por el caso. La entidad continúa a la espera de que alguien reclame o brinde datos que permitan contactar a sus allegados.

Se hace un llamado a los familiares para que se acerquen a las instalaciones ubicadas en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe, en Medellín. También pueden comunicarse al teléfono 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200, para recibir orientación sobre el procedimiento.