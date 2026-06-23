El cuerpo de Cristhyan Alexander Restrepo se encuentra en Medicina Legal

Resumen: El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente en Medellín, informó que en sus instalaciones se encuentra el cuerpo de Cristhyan Alexander Restrepo Moreno, de 47 años de edad, nacido el 4 de noviembre de 1978 en Medellín.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente en Medellín, informó que en sus instalaciones se encuentra el cuerpo de Cristhyan Alexander Restrepo Moreno, de 47 años de edad, nacido el 4 de noviembre de 1978 en Medellín.

Según el reporte, el ingreso del cuerpo a la sede de Medellín se realizó el 14 de junio de 2026. La entidad mantiene el caso bajo su custodia mientras adelanta los procedimientos correspondientes.

Medicina Legal solicita a los familiares o personas que puedan aportar información acercarse a sus instalaciones ubicadas en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe, en Medellín. También pueden comunicarse a través de la línea telefónica 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200.