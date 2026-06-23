Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    El cuerpo de Cristhyan Alexander Restrepo se encuentra en Medicina Legal

    Medicina Legal solicita a los familiares o personas que puedan aportar información acercarse a sus instalaciones

    Publicado por: Juan Manuel

    1 MORGUE CRISTHYAN ALEXANDER RESTREPO
    El cuerpo de Cristhyan Alexander Restrepo se encuentra en Medicina Legal

    Resumen: El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente en Medellín, informó que en sus instalaciones se encuentra el cuerpo de Cristhyan Alexander Restrepo Moreno, de 47 años de edad, nacido el 4 de noviembre de 1978 en Medellín.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente en Medellín, informó que en sus instalaciones se encuentra el cuerpo de Cristhyan Alexander Restrepo Moreno, de 47 años de edad, nacido el 4 de noviembre de 1978 en Medellín.

    Según el reporte, el ingreso del cuerpo a la sede de Medellín se realizó el 14 de junio de 2026. La entidad mantiene el caso bajo su custodia mientras adelanta los procedimientos correspondientes.

    Medicina Legal solicita a los familiares o personas que puedan aportar información acercarse a sus instalaciones ubicadas en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe, en Medellín. También pueden comunicarse a través de la línea telefónica 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Medellín está en Obra – Centro de Lavado Manrique

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.