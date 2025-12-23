El cuerpo de Carlos Mario Sossa se encuentra en Medicina Legal

Resumen: El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente en Medellín, informa que en sus instalaciones se encuentra el cuerpo de Carlos Mario Sossa Avendaño, de 60 años de edad, nacido el 4 de marzo de 1965 en Medellín.

El ingreso del cuerpo a la sede de Medellín se realizó el 21 de diciembre de 2025. Hasta el momento, no se ha presentado ningún familiar ni persona conocida a solicitar información o a reclamar el caso.

Por este motivo, la entidad hace un llamado a los familiares para que se acerquen a la sede ubicada en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe, Medellín, o se comuniquen al teléfono 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200, con el fin de recibir orientación sobre el proceso correspondiente.