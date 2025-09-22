2 MORGUE CARLOS MARIO MONTOYA RAMIREZ
El cuerpo de Carlos Mario Montoya se encuentra en Medicina Legal

Resumen: En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente en Medellín, se encuentra el cuerpo de Carlos Mario Montoya Ramírez, un hombre de 46 años nacido el 8 de mayo de 1979 en Barranquilla, Atlántico.

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente en Medellín, se encuentra el cuerpo de Carlos Mario Montoya Ramírez, un hombre de 46 años nacido el 8 de mayo de 1979 en Barranquilla, Atlántico.

El cuerpo ingresó a la sede de Medellín el 20 de septiembre de 2025 y, hasta la fecha, ningún familiar o conocido se ha presentado a indagar por el caso ni a reclamarlo.

Las autoridades hacen un llamado a los familiares para que se acerquen a la sede ubicada en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe en Medellín, o se comuniquen al número 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200.

Compartir:
  • Comentarios

    • Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio

    Medellín presenta un nuevo dispositivo de seguridad militar en la ciudad