El cuerpo de Carlos Mario Londoño se encuentra en Medicina Legal

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente en Medellín, tiene bajo su custodia el cuerpo de Carlos Mario Londoño Carmona, de 64 años, nacido el 30 de diciembre de 1961 en Medellín.

El ingreso del cuerpo a la sede de Medellín se registró el 7 de enero de 2026, donde permanece mientras se realizan los procedimientos pertinentes.

Se solicita a los familiares de Carlos Mario Londoño Carmona acercarse a la sede ubicada en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe, Medellín, o comunicarse a los teléfonos 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200 para recibir información adicional.