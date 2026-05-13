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    El cuerpo de Carlos Alberto Urrego se encuentra en Medicina Legal

    Se hace un llamado público para localizar y contactar a sus familiares

    Publicado por: Juan Manuel

    1 MORGUE CARLOS ALBERTO URREGO AGUDELO
    El cuerpo de Carlos Alberto Urrego se encuentra en Medicina Legal

    Resumen: El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente de Medellín informó que en sus instalaciones se encuentra el cuerpo de Carlos Alberto Urrego Agudelo, de 28 años de edad. Según el reporte, nació el 27 de febrero de 1998 en Medellín.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente de Medellín informó que en sus instalaciones se encuentra el cuerpo de Carlos Alberto Urrego Agudelo, de 28 años de edad. Según el reporte, nació el 27 de febrero de 1998 en Medellín.

    La entidad señaló que el ingreso del cuerpo a la sede de Medellín ocurrió el pasado 9 de mayo de 2026. Hasta el momento, se hace un llamado público para localizar y contactar a sus familiares.

    Los familiares o personas cercanas pueden acercarse directamente a las instalaciones ubicadas en la carrera 65 #80-325, barrio Caribe, en Medellín. También pueden comunicarse a la línea telefónica 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200, para recibir mayor información.


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