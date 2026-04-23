El cuerpo de Brayan Alfonso Sánchez se encuentra en Medicina Legal

Resumen: En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente, sede Medellín , se encuentra el cuerpo de Brayan Alfonso Sánchez Miranda, de 25 años de edad. El joven nació el 25 de agosto de 2000 en San Jerónimo, Antioquia .

En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente, sede Medellín, se encuentra el cuerpo de Brayan Alfonso Sánchez Miranda, de 25 años de edad. El joven nació el 25 de agosto de 2000 en San Jerónimo, Antioquia.

El ingreso del cuerpo a la sede de Medellín se registró el 08 de abril de 2026. La entidad mantiene el caso bajo custodia en sus instalaciones mientras se adelantan los procedimientos correspondientes.

Se solicita a los familiares que se acerquen a las instalaciones ubicadas en la carrera 65 #80-325, barrio Caribe en Medellín, o que se comuniquen al teléfono 604 501 24 20 en las extensiones 36202, 36204 o 36200 para recibir información adicional.