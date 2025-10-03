El cuerpo de Andrey Felipe Luján se encuentra en Medicina Legal

Resumen: En el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente, sede Medellín , permanece el cuerpo de Andrey Felipe Luján Zapata, un hombre de 39 años nacido el 1 de marzo de 1986 en Medellín.

En el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente, sede Medellín, permanece el cuerpo de Andrey Felipe Luján Zapata, un hombre de 39 años nacido el 1 de marzo de 1986 en Medellín.

El cuerpo ingresó a las instalaciones el 2 de octubre de 2025, y hasta el momento ningún familiar o conocido se ha presentado a reclamarlo ni ha solicitado información sobre el caso.

Se hace un llamado urgente a los familiares o personas cercanas a que se acerquen a la sede ubicada en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe en Medellín, o que se comuniquen a los teléfonos 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200.