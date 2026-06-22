El cuerpo de Alexander Restrepo se encuentra en Medicina Legal

Resumen: En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente en Medellín , se encuentra el cuerpo de Alexander Restrepo Herrera, un hombre de 37 años de edad. Su fecha de nacimiento es el 26 de febrero de 1988 y es oriundo de Quibdó, Chocó.

En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente en Medellín, se encuentra el cuerpo de Alexander Restrepo Herrera, un hombre de 37 años de edad. Su fecha de nacimiento es el 26 de febrero de 1988 y es oriundo de Quibdó, Chocó.

El ingreso del cuerpo a la sede de Medellín se realizó el 15 de junio de 2026. La entidad informa que el caso está bajo su custodia dentro de sus instalaciones en la ciudad.

Se solicita a los familiares o personas cercanas que se acerquen al Instituto en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe en Medellín, o que se comuniquen al teléfono 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200, para recibir información y realizar los trámites correspondientes.