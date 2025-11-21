El cuerpo de Daniel Estiven está en Medicina Legal desde el 12 de noviembre: Se busca a su familia

Resumen: En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente - Medellín, se encuentra el cuerpo de DANIEL ESTIVEN NOREÑA NOREÑA de 33 años de edad, fecha de nacimiento 8 de Junio de 1992 en Cartago, Valle.