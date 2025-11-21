Menú Últimas noticias
    El cuerpo de Daniel Estiven está en Medicina Legal desde el 12 de noviembre: Se busca a su familia

    El joven de 33 años nació en Cartago Valle y murió en Medellín

    Publicado por: SoloDuque

    El cuerpo de Daniel Estiven está en Medicina Legal desde el 12 de noviembre: Se busca a su familia

    En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente – Medellín, se
    encuentra el cuerpo de DANIEL ESTIVEN NOREÑA NOREÑA de 33 años de edad, fecha de nacimiento 8 de Junio de 1992 en
    Cartago, Valle.

    Ingresó el 12 de noviembre de 2025 a la sede de Medellín, sin que hasta la fecha ningún familiar o conocido se haya acercado a preguntar por el caso.

    Se solicita a familiares acercarse a las instalaciones en la carrera 65 # 80-325 barrio Caribe en Medellín o comunicarse al teléfono 604 501 24 20 extensiones: 36202, 36204 o 36200.

