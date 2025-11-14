Resumen: La Cochera de Trenes del Metro de Bogotá, ubicada en el Patio Taller de Bosa, se perfila como la más grande de Latinoamérica, con 25.000 m² y capacidad para albergar los 30 trenes de la Línea 1. El Edificio 104 combina funcionalidad y diseño moderno, incluye diez plataformas férreas, áreas de lavado y mantenimiento, y franjas de iluminación natural para eficiencia energética. Actualmente, se completa el equipamiento y obras complementarias, consolidando este espacio como el núcleo operativo del Metro y un referente en infraestructura ferroviaria en Colombia.

¡El corazón del Metro de Bogotá! Así será la Cochera que operará los 30 trenes de la Línea 1

La infraestructura del Metro de Bogotá sigue tomando forma con la finalización del Edificio 104, conocido como la Cochera de Trenes, ubicada en el Patio Taller del predio El Corzo, en la localidad de Bosa. Este espacio se convertirá en el centro de operaciones de la Línea 1, albergando los 30 trenes que la integrarán.

Con un área construida cercana a 25.000 m², el edificio se perfila como la cochera más grande de Latinoamérica. La nave industrial mide 540 metros de largo por 57 metros de ancho y cuenta con 10 plataformas férreas destinadas al estacionamiento de los trenes, además de áreas para lavado intensivo y mantenimiento.

El diseño de la cochera combina funcionalidad y estética contemporánea: sus fachadas alternan muros de mampostería de bloque de concreto con módulos de colores y geometrías que generan contraste visual, proyectando una imagen moderna y resistente, acorde con la naturaleza industrial del Patio Taller.

El techo está equipado con franjas de iluminación natural, colocadas cada 5,3 metros, que permiten reducir la necesidad de luz artificial y mejoran la eficiencia energética del edificio.

Durante la construcción, participaron cerca de 200 personas y entre 10 y 15 máquinas operaron de manera simultánea, cumpliendo con rigurosos estándares de seguridad y calidad. Este proyecto se consolida así como un referente en infraestructura ferroviaria del país.

Actualmente, el Patio Taller está en proceso de equipamiento con vías férreas, bodegas, talleres, grúas y todos los sistemas necesarios para el mantenimiento, limpieza y reparación de los trenes. Además, se desarrollan obras de cerramiento perimetral, mejoras en las vías de acceso, sistemas de drenaje de aguas lluvias y reubicación de redes existentes. En total, se construirán más de 79.000 m², constituyendo el núcleo operativo de la Línea 1 del Metro de Bogotá

Con la finalización de la Cochera de Trenes, el Metro de Bogotá avanza de manera concreta hacia la puesta en operación, consolidando un espacio diseñado para garantizar la operación, mantenimiento y logística de los 30 trenes sin depender de elogios, sino mostrando resultados tangibles en infraestructura y funcionalidad.