El corazón de Matthew Perry preparaba una fundación para ayudar en la prevención del abuso de drogas basada en su experiencia.

De acuerdo a una nueva revelación, la Revista People estableció con familiares del actor de Friends, que tenía una iniciativa social para la comunidad. Se trataba de la creación de una «Fundación» que luchara contra el abuso de sustancias psicoactivas en los jóvenes. Basada en su experiencia Perry el actor tenía un gran corazón y por todo lo que pasó estaba listo a hacer un balance social en su vida. Los demonios que vivió con el alcohol y drogas no los escondió al escribir sus memorias «Amigos, amantes y aquello tan terrible«. Gastando $9 millones de dólares en tratamientos ante las 15 caídas de adicción y algunos recuerdos como que «las drogas lo pusieron tan mal que no pudo ocultarlo, y entonces todo el mundo lo supo”. Incluso cuando cumplió los 49 años, le dictaminaron un 2% de vida y gracias a una máquina ECMO, su corazón y pulmones «volvieron a respirar». Un milagro al que llamó «Ave Maria«. Sus familiares confirman que la Fundación verá la luz y ese era su deseo por lo que desean que sus fanáticos recuerden «que el corazón de Matthew era muy grande».

LA REVISTA PEOPLE HABLA DEL CORAZÓN Y VIDA DE MATTHEW PERRY

El Dato: Este noviembre comenzará a circular la revista People con un dossier obituario del legado de Chandler. «El legado de Matthew Perry vivirá para siempre. La estrella de los «Friends», que murió el 28 de octubre a los 54 años, capturó millones de corazones en todo el mundo. Un genio de la historieta que amaba a Batman y tenía un corazón de oro».

