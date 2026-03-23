«El corazón azul está roto»: Murió Santiago Castrillón, promesa de las inferiores de Millonarios

Santiago Castrillón era una gran promesa de la cantera de Millonarios. Paz en su tumba. Foto: Millonarios F.C.

Resumen: El fallecimiento de un deportista joven, un "número 10" con todo el futuro por delante, trasciende los colores de cualquier equipo.

Minuto30.com .- El fútbol profesional colombiano se tiñe de luto tras confirmarse una tragedia que enluta al Millonarios FC. El joven volante Santiago Castrillón, talentoso portador de la camiseta número 10 en la categoría Sub-20, falleció este domingo luego de sufrir un colapso en pleno campo de juego durante un compromiso del Torneo Nacional.

Cronología de una tragedia inesperada

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por el club “Embajador”, los hechos ocurrieron el pasado sábado 21 de marzo. Castrillón se desplomó durante el partido, activando de inmediato los protocolos de emergencia:

Atención en campo: Fue auxiliado inicialmente por el cuerpo médico del equipo.

Traslado de urgencia: Una ambulancia lo llevó a un centro hospitalario de alta complejidad en el norte de Bogotá.

Cuidados Intensivos: Santiago permaneció bajo observación de especialistas en el área cardiovascular.

Pese a los incansables esfuerzos del personal médico y las oraciones de sus compañeros, el joven futbolista no logró recuperarse y partió este domingo rodeado de sus seres queridos.

“El corazón azul está roto”: El sentido adiós del club

La institución capitalina expresó su profundo dolor a través de un emotivo mensaje en sus redes sociales, destacando no solo las condiciones técnicas de Santiago, sino su calidad humana:

“Hoy el fútbol se detiene. El corazón azul está roto… Santiago no solo jugaba al fútbol. Lo vivía, lo sentía, lo compartía con una sonrisa que hoy queda tatuada en todos nosotros”, reza el comunicado de Millonarios FC.

Santiago era considerado uno de los proyectos más interesantes de la cantera albiazul. Su técnica individual y su visión de juego lo habían consolidado como el eje del equipo Sub-20, ganándose el respeto de sus entrenadores y el cariño profundo de sus compañeros de camerino.

Solidaridad del fútbol nacional

Tras conocerse la noticia, diversos clubes de la Liga BetPlay y la Federación Colombiana de Fútbol han enviado mensajes de condolencias. Se espera que en los partidos de la jornada profesional de este lunes se realice un minuto de silencio en memoria de Castrillón.

Desde la redacción de Minuto30, enviamos un mensaje de fortaleza a la familia Castrillón, a sus amigos y a toda la familia de Millonarios FC en este momento de indescriptible dolor.