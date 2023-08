El Congreso aprueba el viaje de Boluarte a Brasil, el primero al exterior como presidenta

in

Lima, 3 ago (EFE).- El Congreso de Perú aprobó este jueves el permiso solicitado por la presidenta Dina Boluarte para poder acudir a la Cuarta Reunión de Presidentes de los Estados Partes del Tratado de Cooperación Amazónica que se celebra en Brasil y comienza el próximo lunes, lo que supone el primer viaje al extranjero de la mandataria desde que asumió el cargo.

Con 62 votos a favor, 32 en contra y 7 abstenciones, el pleno del Congreso autorizó a Boluarte salir del país y gobernar de manera remota, después de que el 9 de junio se aprobara una ley para que la presidenta pueda ejercer esas funciones.

Perú no cuenta con vicepresidentes desde que la mandataria juró el cargo el 7 de diciembre de 2022, tras la destitución de su predecesor Pedro Castillo por el fallido autogolpe de Estado, con lo que no podía salir del país al no poder dejar encargado el Ejecutivo, tal y como dicta la Constitución.

Por: EFE