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Resumen: el congresista electo por Antioquia, Luis Guillermo Patiño, destacó el liderazgo del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez,

El Congresista Electo Luis Guillermo Patiño felicita al alcalde Federico Gutiérrez en el Día del Alcalde

En el marco de la conmemoración del Día del Alcalde en Colombia, el congresista electo por Antioquia, Luis Guillermo Patiño, destacó el liderazgo del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a quien reconoció por su gestión y compromiso con la ciudad.

A través de una publicación en sus redes sociales, Patiño felicitó al mandatario local y resaltó tanto su liderazgo como sus cualidades humanas.

“Ayer se conmemoró el Día del Alcalde en Colombia y quiero felicitar y agradecer a mi gran amigo, líder y referente @FicoGutierrez. Es el mejor alcalde del país y un ser humano íntegro, con valores y principios, siempre pensando en el bien de la gente. Qué orgullo”, expresó.

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El mensaje destaca el reconocimiento al trabajo del alcalde Gutiérrez y su liderazgo al frente de Medellín, así como su compromiso con el bienestar de los ciudadanos.