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    El Congresista Electo Luis Guillermo Patiño felicita al alcalde Federico Gutiérrez en el Día del Alcalde

    el congresista electo destacó el liderazgo del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez,

    Publicado por: SoloDuque

    Foto: Cortesía
    El Congresista Electo Luis Guillermo Patiño felicita al alcalde Federico Gutiérrez en el Día del Alcalde

    Resumen: el congresista electo por Antioquia, Luis Guillermo Patiño, destacó el liderazgo del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez,

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En el marco de la conmemoración del Día del Alcalde en Colombia, el congresista electo por Antioquia, Luis Guillermo Patiño, destacó el liderazgo del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a quien reconoció por su gestión y compromiso con la ciudad.

    A través de una publicación en sus redes sociales, Patiño felicitó al mandatario local y resaltó tanto su liderazgo como sus cualidades humanas.

    Foto: Cortesía

    “Ayer se conmemoró el Día del Alcalde en Colombia y quiero felicitar y agradecer a mi gran amigo, líder y referente @FicoGutierrez. Es el mejor alcalde del país y un ser humano íntegro, con valores y principios, siempre pensando en el bien de la gente. Qué orgullo”, expresó.

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    El mensaje destaca el reconocimiento al trabajo del alcalde Gutiérrez y su liderazgo al frente de Medellín, así como su compromiso con el bienestar de los ciudadanos.

    Foto: Cortesía

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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