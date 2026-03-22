El corredor al servicio del Movistar Team, Nairo Quintana, en una imagen de archivo. Foto: Tomada de X @NairoQuinCo

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Resumen: El plan de retiro está trazado. Nairo competirá durante todo el 2026, pero el mundo del ciclismo ya señala una fecha en el calendario

¡El «Cóndor de Boyacá» cuelga la bici! Nairo Quintana anuncia su retiro oficial del ciclismo profesional

Minuto30.com .- Desde Barcelona, en la víspera de la Vuelta a Cataluña, el ciclismo mundial se detuvo. Con la serenidad que lo caracterizó en las cumbres más altas de Europa, Nairo Alexander Quintana Rojas anunció que la temporada 2026 será la última de su legendaria carrera.

A sus 36 años, el “Cóndor de Boyacá” decide colgar la bicicleta, dejando un vacío imposible de llenar en el deporte colombiano.

Un anuncio desde el corazón: “No es una despedida, es un comienzo”

En una emotiva rueda de prensa y a través de un comunicado conjunto con el Movistar Team, Nairo recordó sus orígenes en las montañas de Boyacá. El ciclista que hizo soñar a todo un país con el “Sueño Amarillo” fue enfático en su agradecimiento a la escuadra telefónica, el equipo que en 2012 le abrió las puertas del mundo.

“Hoy miro atrás… y no veo solo resultados. Veo personas. Quiero agradecer a cada compañero y a cada miembro del staff… Hoy no hablo de despedida. Hablo de un nuevo comienzo donde quiero seguir construyendo empresas y apoyar el deporte”, expresó Quintana con la voz entrecortada pero firme.

El Palmarés de un Gigante: El hombre que cambió la historia

Nairo Quintana no solo ganó carreras; cambió la mentalidad del deportista colombiano. Su legado se resume en cifras que lo sitúan en el Olimpo del ciclismo:

Giro d’Italia (2014): El primer colombiano en conquistar la Maglia Rosa.

Vuelta a España (2016): Campeón en una batalla épica contra Chris Froome.

Tour de France: Tres veces en el podio (2013, 2015 y 2016), siendo el eterno rival de la época dorada del Team Sky.

Títulos adicionales: Ganador de la Tirreno-Adriático, Vuelta a Cataluña, Vuelta al País Vasco y el Tour de Romandía.

🇨🇴🦅 #Nairoman 💙 Nairo Quintana anuncia su retirada del ciclismo profesional al final de la temporada 2026 “Hoy quiero hablarles desde lo más profundo de mi historia. Desde ese niño que creció entre montañas, en Boyacá. Paso a paso, sin hacer ruido, fui construyendo un camino… pic.twitter.com/WMthSMtzJl — Movistar Team (@Movistar_Team) March 22, 2026

El “Último Baile”: La Vuelta a España 2026

El plan de retiro está trazado. Nairo competirá durante todo el 2026, pero el mundo del ciclismo ya señala una fecha en el calendario: La Vuelta a España. Se espera que la ronda ibérica, donde se coronó campeón hace una década, sea el escenario de su última gran batalla profesional.

Será el homenaje final para el hombre que puso a pedalear a 50 millones de colombianos frente al televisor cada madrugada de julio.

¿Qué sigue para ‘Nairoman’?

Más allá de las bielas, Nairo ya ha cimentado su futuro como empresario. Sus proyectos como el Gran Fondo Nairo Quintana, sus tiendas de ropa deportiva y sus inversiones en el agro boyacense son solo el inicio de su nueva etapa.

Como él mismo lo dijo, su objetivo ahora es “devolverle a los jóvenes todo lo que el ciclismo le dio”.