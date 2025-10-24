Resumen: El Gran Encuentro del Adulto Mayor es una oportunidad para seguir fortaleciendo los lazos de respeto y reconocimiento hacia quienes han sido protagonistas silenciosos de la transformación social de Medellín.

El concejal Santiago Perdomo invita al Gran Encuentro del Adulto Mayor: un homenaje a la experiencia y la gratitud

El concejal Santiago Perdomo invita a toda la ciudadanía a participar del Gran Encuentro del Adulto Mayor, un espacio para celebrar la vida, la experiencia y el legado de quienes han construido con sus manos y su ejemplo el presente de nuestra ciudad.

El evento se realizará este sábado 25 de octubre a las 2:00 p. m. en el Coliseo de la Institución Educativa INEM José Félix de Restrepo, y reunirá a cientos de adultos mayores de diferentes comunas y corregimientos de Medellín en una jornada llena de alegría, música, reconocimientos y gratitud.

“Nuestros adultos mayores son la memoria viva de Medellín. Han trabajado, criado familias, levantado comunidades y sembrado valores. Hoy les decimos gracias por enseñarnos con su ejemplo que la vida se construye con esfuerzo, amor y esperanza”, expresó el concejal Santiago Perdomo.

El Gran Encuentro del Adulto Mayor es una oportunidad para seguir fortaleciendo los lazos de respeto y reconocimiento hacia quienes han sido protagonistas silenciosos de la transformación social de Medellín.

Sigamos construyendo una Medellín que valora, escucha y aprende de quienes han hecho grande nuestra historia.

Lugar: Coliseo IE INEM José Félix de Restrepo

Fecha: 25 de octubre de 2025

Hora: 2:00 p. m.