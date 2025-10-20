¡Alonso vuelve al podio! El colombiano David Alonso brilla en Phillip Island, terminó segundo en Moto2

El piloto colombiano David Alonso ha regresado al podio de Moto2 al finalizar en una brillante segunda posición en el exigente Gran Premio de Australia, celebrado en Phillip Island.

Su compañero de equipo en el CFMOTO Power Electronics Aspar, Dani Holgado, completó la exitosa jornada para la escudería con una destacada remontada hasta la cuarta plaza.

La carrera de Moto2 en el circuito australiano fue calificada como una de las más desafiantes físicamente del curso, marcada por las fuertes rachas de viento que complicaron el pilotaje durante las 23 vueltas.

Sin embargo, Alonso y Holgado demostraron una excepcional gestión para sacar el máximo rendimiento a sus máquinas.

David Alonso (2º, +3.684), que ya suma su tercer podio en la categoría intermedia, fue el protagonista de una excelente salida, escalando rápidamente a las posiciones de cabeza.

A pesar de los constantes cambios en el grupo delantero y de lidiar con un gran desgaste físico, el debutante supo «guardar energía» y gestionar la carrera con inteligencia.

Su momento clave llegó a falta de seis vueltas, cuando superó al líder del mundial, Manu González, para asegurar la segunda posición, batiendo al brasileño Diogo Moreira (3º) en la línea de meta.

«Hoy he salido a la carrera sin esperar nada a cambio. Quería hacer las cosas bien, sin buscar un resultado en concreto,» declaró Alonso al finalizar.

«He disfrutado mucho estando delante, pero ha sido la carrera más física de todas. Tenía que gestionar bien, pero al final he tirado de corazón porque no había de dónde sacar más para conseguir el podio”, dijo Alonso.

Por su parte, Dani Holgado (4º) se enfrentó a un desafío diferente. El español perdió posiciones en las primeras vueltas, cayendo hasta el noveno lugar.

No obstante, Holgado mejoró sus sensaciones en la segunda mitad de la prueba, incrementando el ritmo para recuperar terreno.

Su determinación le llevó a empujar con fuerza en la última vuelta, adelantando a un rival y cruzando la meta en una valiosa cuarta posición.

La victoria de la carrera fue para el piloto local Senna Agius, quien se ha mostrado intratable en su gran premio de casa.

Gracias a este resultado, el podio de Moreira estrecha aún más la lucha por el título: el brasileño se sitúa a solo dos puntos del líder del campeonato, Manu González, que solo pudo ser séptimo en Phillip Island.

Los pilotos del CFMOTO Power Electronics Aspar se confirman como grandes contendientes en el tramo final de la temporada 2025 de Moto2.

️ “Cuando he visto que quedaban dos vueltas he dicho… ‘voy a intentarlo’” Y le ha salido bien #AustralianGP pic.twitter.com/1M8H7vrDSg — Aspar Team (@AsparTeam) October 19, 2025

