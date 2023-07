El CNE citó a Laura Sarabia y Armando Benedetti a declarar por la financiación de la campaña de Petro

El ex embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti y la ex jefe de gabinete de la Presidencia de la República, Laura Sarabia, tiene una citación por cuenta del Consejo Nacional Electoral, este martes 18 de julio.

Benedetti fue citado a las 9:00 pm y Sarabia a las 2:00 pm.

Estas dos personas deberán declarar en relación a la financiación de la campaña presidencial de Petro.

Serán los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz quienes escucharán las versiones de Sarabia y Benedetti en el tribunal electoral.

Hasta el momento los citados no han confirmado su asistencia, si por algún motivo el ex embajador y la ex jefe de gabinete no deciden asistir, no tendrán por ahora algún problema jurídico.

De ser así los magistrados recolectaran más pruebas para validad si la financiación de campañas electorales conto con fuentes prohibidas, tuvo violación de los topes o límites de gastos en las campañas y hubo omisión de información del aportante.

