El club más antiguo del mundo niega que lo vaya a comprar Taylor Swift

in

Londres, 27 oct (EFE).- El Notts County, el club profesional más antiguo del mundo, negó los rumores de que la cantante Taylor Swift iba a comprar el equipo, siguiendo los pasos de los actores Ryan Reynolds y Rob McElhenney, que se hicieron con el Wrexham.

El club de la League Two (Cuarta división inglesa) respondió con una ingeniosa publicación, en la que parafrasearon varias canciones de Swift como "Shake It Off", "Blank Space", "Bad Blood", "Style" y Love Story, a los rumores que un tabloide británico había publicado en su portada sobre el interés de la cantante de comprar el club.

"Aunque decepciones a los/as Swifties entre nuestros aficionados, tenemos que negar esta historia. No hay mala sangre entre nosotros y Taylor, pero en un momento tan emocionante tan emocionante para el club seguro que no se creía que fuéramos a ceder el control. Mañana dejaremos un espacio en blanco en la 'playlist' prepartido para su nuevo álbum "1989" como gesto de buena voluntad", dijo el Notts County en un comunicado.

La relación del Notts County con la música no acaba aquí, puesto que el cantante Jake Bugg patrocina desde hace cinco años la equipación visitante.

Por: EFE