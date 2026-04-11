Resumen: El partido comenzó con un ritmo frenético, propio de un derbi. Apenas los equipos se estaban acomodando en el campo cuando, en el minuto 3, Daniel Cataño sorprendió a la defensa verdolaga y abrió el marcador para el DIM, desatando la locura en la tribuna local.

¡El Clásico es verde! Nacional venció 2-3 a un Medellín que se despide de la Liga BetPlay

Minuto30.com .- En una noche vibrante y ante más de 30 mil almas que tiñeron de color el Atanasio Girardot, Atlético Nacional impuso su jerarquía y se llevó el Clásico Paisa número 345 tras vencer 2-3 a Independiente Medellín. Con esta victoria, el “Verde” se afianza en la cima del campeonato, mientras que el “Poderoso”, que pareció guardar fuerzas para la Libertadores, le dijo adiós a cualquier opción matemática de ingresar a los cuadrangulares semifinales.

Un arranque de locura: Cuatro goles en 26 minutos

El partido comenzó con un ritmo frenético, propio de un derbi. Apenas los equipos se estaban acomodando en el campo cuando, en el minuto 3, Daniel Cataño sorprendió a la defensa verdolaga y abrió el marcador para el DIM, desatando la locura en la tribuna local.

Sin embargo, la alegría roja fue efímera. La reacción de Nacional fue inmediata y letal:

Minuto 7: Sarmiento, aprovechando los espacios y dando amplitud por las bandas, consiguió el empate rápido.

Minuto 10: Juan Manuel Rengifo, mostrando una enorme personalidad en el mediocampo, dio vuelta al marcador poniendo el 1-2 a favor del visitante.

El DIM, herido en su orgullo, se fue al frente. En el minuto 26, un “riflazo” de Londoño evidenció un error de cálculo de David Ospina, quien no logró retener el balón que se coló mansamente en su portería para sellar un intenso 2-2 con el que se irían al descanso.

El segundo tiempo: Dominio verde y el infortunio rojo

La etapa complementaria mostró a un Nacional mucho más propositivo. El equipo dirigido por Diego Arias dominó la elaboración de juego, destacando la proyección en ataque de laterales como Casco y Andrés Román, quienes fueron un constante dolor de cabeza para la zaga roja.

El gol de la victoria llegó en el momento menos pensado, al minuto 90+3. Román, una de las figuras indiscutibles del encuentro, filtró un pase venenoso buscando al ‘Chicho’ Arango. El delantero remató, pero el destino le jugó una mala pasada al DIM: el balón rebotó en el pecho del defensor José Ortiz, quien en su intento de despeje terminó enviando la pelota al fondo de su propia red, dejando a Eder Chaux sin opciones. 2-3 definitivo.

En este clásico, Nacional demostró por qué es el equipo más grande del momento en el FPC. Su segundo tiempo, hasta el minuto 80, fue una clínica de elaboración y control; las bandas fueron la clave, el juego exterior de Nacional, con Román y Casco proyectándose, y Sarmiento y Bello dando amplitud, fue indescifrable para el DIM.

Puntos en contra para el ganador fueron el hecho de que a William Tesillo le está costando recuperar su nivel; además el equipo verde bajó considerablemente su ritmo tras las modificaciones en el último tramo del partido.

Las realidades opuestas en la tabla

El pitazo final de Wilmar Roldán, quien tuvo un arbitraje tranquilo con solo tres amarillas 1 para el local y 2 para el visitante, confirmó los destinos diametralmente opuestos de ambos equipos en la Liga BetPlay 2026-I.

Mientras Nacional se prepara para los cuadrangulares mirando a todos desde arriba, líder solitario con 37 puntos, el DIM, que claramente priorizó su participación en la Copa Libertadores, deberá conformarse con cumplir el calendario en las tres fechas restantes del torneo local ya que con este resultado “el poderoso” se mantiene 14 con 17 puntos.