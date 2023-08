El clásico de las ausencias

in

Athletic Club y Real Madrid arrancan su temporada este sábado en San Mamés (21:30 horas CEST, -1 GMT) en un partido entre dos equipos clásicos de la Liga, que nunca han descendido y que no contarán con futbolistas habituales en las últimas temporadas, dos por equipo, como los españoles Íñigo Martínez y Yeray Álvarez en los locales y el francés Karim Benzema y el belga Thibaut Courtois en los visitantes.

También une a ambos conjuntos dos pretemporadas alejadas de la brillantez, si bien para el Athletic que la preparación no haya llamado precisamente al atención no es algo que preocupe demasiado.

Más lo hace que Ernesto Valverde no tenga a su disposición a jugadores importantes, además de Yeray a Yuri Berchiche, Dani García y Alex Berenguer. Este último protagonista, en Copa, del último triunfo bilbaíno en La Catedral contra el conjunto blanco.

Casi todas esas ausencias inciden especialmente en un entramado defensivo que sin Yeray e Iñigo ha perdido consistencia y sin Dani también a un medio centro especialista en este tipo de duelos.

Por ello, Valverde se verá obligado a tirar en la banda izquierda de Lekue, habitual recurso para solucionar estas contingencias, y una pareja de centrales que sin los ausentes en el campo parece que bajan el nivel, Dani Vivian y Aitor Paredes.

Por delante de ellos, y de un Unai Simón ya asentadísimo en la titularidad de la selección española, Valverde podrá tirar de su bloque titular en ataque. Incluidos Nico Williams y Oihan Sancet, las perlas llamadas a liderar al conjunto vasco en el futuro inmediato.

Nico ha pasado por diferentes problemas físicos en el verano y Sancet, como también Paredes y el meta Julen Agirrezabala, se ha incorporado más tarde a la preparación por haber estado en el Europeo sub-21.

Junto a los dos jóvenes emergentes parece que se encargarán mañana del ataque rojblanco los clásicos Iker Muniain e Iñaki Williams. Ambos, además, en sus posiciones de antaño.

Willliams apunta a '9' al no tener Valverde demasiada confianza en otros delanteros como Gorka Guruzeta, Asier Villalibre, Raúl García y Javier Martón, este máximo goleador de la pretemporada tras llegar de la Real Sociedad destinado a ser cedido. El capitán Muniain apunta a volver a jugar ladeado a la izquierda tras empezar el año pasado de media punta y luego perder presencia.

Para apuntalar ese equipo, en el doble pivote, el habitual Mikel Vesga e Iñigo Ruiz de Galarreta, el único fichaje de entidad de la temporada y en principio por delante de Ander Herrera para jugar junto al medio centro más posicional.

Por su parte, en el capítulo de ausencias en el Real Madrid está la de Benzema, quien cerró su etapa de 14 temporadas en el conjunto blanco a final de la pasada campaña, mientras que Courtois sufrió una grave lesión, rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, en el entrenamiento del jueves.

Con estas bajas, el Real Madrid arranca una nueva etapa sin dos de sus líderes y sin el francés Kylian Mbappé a pesar de ser el tercer verano consecutivo en el que se le vincula con el conjunto blanco, que sin embargó sí cuenta con caras nuevas que tendrán gran importancia durante la temporada, especialmente el inglés Jude Bellingham.

El centrocampista llegó procedente del Borussia Dortmund a cambio de 100 millones de euros y un 30% extra en variables, ha sido titular en los cuatro partidos de pretemporada y será también de la partida en San Mamés en un centro del campo que cambiará su dibujo.

El italiano Carlo Ancelotti ha probado durante toda la temporada el 4-4-2 en rombo, dejando a un lado el 4-3-3 clásico y se espera que haga lo propio frente al Athletic Club.

Un dibujo de cuatro centrocampistas, posición en la que más competencia tiene el conjunto blanco. Según lo visto en la pretemporada, el alemán Toni Kroos y el croata Luka Modric apuntan a empezar desde el banquillo, pero a la “vieja guardia” no hay que darla por muerta. De ser así, los franceses Aurelien Tchouaméni y Eduardo Camavinga, junto al uruguayo Fede Valverde, escoltarían a un Bellingham que ejercerá de enganche con una delantera en la que no hay dudas: los brasileños Rodrygo Goes y Vinícius Junior, el nuevo ‘7’ del Real Madrid; el líder.

En defensa, la novedad será Fran García. Formado en la cantera madridista, llegó del Rayo Vallecano para reforzar una posición coja por las lesiones del galo Ferland Mendy. Y el francés se lesionó en pretemporada; así que el puesto es de Fran.

Y en la portería, sin Courtois y a la espera de movimientos del Real Madrid en el mercado, el ucraniano Andriy Lunin disputará su decimoctavo partido con el conjunto blanco, el décimo en Liga. Ancelotti le transmitió en rueda de prensa su confianza, aunque a la vez valora junto club incorporar a otro guardameta.

– Alineaciones probables:

Athletic Club: Unai Simón; De Marcos, Vivian, Paredes, Lekue; Vesga, Galarreta; Nico Williams, Sancet, Muniain; e Iñaki Williams.

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Militao, Alaba, Fran García; Tchouaméni, Valverde, Camavinga, Bellingham; Vinícius y Rodrygo

Árbitro: Jesús Gil Manzano (Comité Extremeño).

Estadio: San Mamés.

Hora: 21.30 (19.30 GMT).

Puestos:

La clave: La capacidad de ambos de equipos de sobreponerse a sus importantes ausencias.

El dato: El Real Madrid encadena en liga cuatro victorias consecutivas y ocho partidos seguidos sin perder en San Mamés.

Las frases:

. Óscar De Marcos: "El Madrid lleva muchos años o ganando o peleando por ganar la liga. Ha perdido algún jugador importante, pero se ha reforzado bien".

. Carlo Ancelotti: “La confianza es total en Lunin. En los próximos días pensaremos si fichar a un portero más”.

El entorno: La afición del Athletic está un tanto decepcionada con su equipo tras otro año más sin Europa. Además. por un desencuentro con el club por las sanciones que recibe por ciertos cánticos, parte de la grada de animación ha decidido no animar mañana.

Por: EFE