El Clan del Golfo sanciona a infieles en Buriticá les cobran varios millones

El 27 de julio de 2024, una denuncia de los residentes de varias veredas en Buriticá, que manifestaban su preocupación por las estrictas reglas impuestas por el Clan del Golfo. Las quejas de la comunidad han resurgido, ya que los habitantes informan que, aunque la presión de este grupo criminal disminuyó temporalmente, ha vuelto a intensificarse.

Los vecinos reportan a Caracol Radio que el Clan del Golfo ha reanudado sus abusos, justificando sus acciones como un intento por mantener el orden en la zona. Recientemente, un miembro de la comunidad reveló que el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) sancionó a una pareja infiel con una multa de 2 millones de pesos.

Según la información, un hombre casado mantenía una relación con otra mujer, lo que llevó al grupo a exigir a ambos un pago de un millón de pesos cada uno. Quienes se nieguen a cumplir con esta sanción enfrentan amenazas de violencia física, e incluso podrían ser forzados a abandonar la región.

Además, se ha impuesto una nueva normativa que obliga a los establecimientos que venden alcohol a cerrar a las 2 a.m. anteriormente, no existían restricciones de horario. Aquellos que no cumplan con esta orden podrían enfrentar multas que oscilan entre uno y cinco millones de pesos.

Los residentes también deben pedir autorización al Clan del Golfo para realizar cualquier tipo de celebración en sus hogares. Sin esta aprobación, no pueden llevar a cabo eventos, lo que afecta su vida cotidiana.

Las fuentes informan que el grupo está reclutando a miembros de la comunidad para actuar como informantes, ofreciéndoles sumas considerables de dinero y celulares a cambio de información sobre movimientos sospechosos, ya sea de personas o autoridades. No hay distinción de edad para este reclutamiento, y muchos de los que aceptan ya no desean realizar otras actividades laborales.

Aunque el Clan del Golfo ha rechazado el narcotráfico en algunos casos, parece que solo les incomoda que otras personas se beneficien de la venta de drogas. Los expendios de droga deben ser autorizados por ellos, y quienes no cumplan con esta regla pueden enfrentarse a multas de hasta 30 millones de pesos, o incluso más graves consecuencias.

Cabe recordar que estas denuncias están relacionadas con informes recientes de la policía de Antioquia, que revelaron que en localidades como Ebéjico, Armenia y Heliconia, el mismo grupo criminal dictaba normas sobre la apariencia de las mujeres, incluyendo recomendaciones sobre color de cabello, manicura y vestimenta.

Lea tambien: Jugadores del DIM que ocupan la sala del ‘Hospital poderoso’ de acuerdo con el reporte médico

Más noticias de Antioquia